Previsione meteo Roma e Lazio oggi 23 agosto: continua l’ondata di calore, massime sfiorano i 40° L’ondata di calore prosegue e non lascia Roma e il Lazio. Livello 3 di allerta a Roma per le temperature. Bollino rosso anche domani.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del tempo non lasciano spazio a dubbi: l'anticiclone si allunga sull'Italia e le temperature sono ancora roventi. L'ondata di calore anche oggi – mercoledì 23 luglio – investirà Roma il Lazio. Nella capitale la colonnina di mercurio sfiorerà i 40° di temperature massime, e le minime non scenderanno sotto i 23°. A una giornata bollente, seguirà dunque una notte calda, come è avvenuto anche negli scorsi giorni.

Caldo: Roma è ancora bollino rosso

La Protezione Civile ha prolungato per la giornata di oggi e domani, giovedì 24 agosto, il bollino rosso per le temperature massime, con un'allerta di Livello 3. “Condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche – sottolinea la nota del Campidoglio – Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”. Per qualsiasi necessità la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale è attiva 24 ore su 24 ed è possibile contattarla tramite il numero verde 800854854 o allo 06 67109200.

Le previsioni: ondata di calore fino a sabato

Secondo le previsioni meteorologiche l'ondata di calore non si smorzerà fino al week end a Roma e sul Lazio, come sulla maggior parte delle regioni centrali e settentrionale. Dalla giornata di domenica l'anticiclone africano cederà il passo a una nuova ondata di maltempo, con temporali e le temperature che scenderanno in maniera netta a partire da domenica 27 agosto, per crollare all'inizio della settimana prossima.