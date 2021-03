La notizia è riportata nelle pagine della cronaca di Roma de La Repubblica e confermata dai carabinieri: una donna ha denunciato il suo ex marito ai militari di Ciampino, Roma, per averla colpita con una violenta testata sul volto. Il presunto colpevole è il presidente del Consiglio comunale del paese di Ciampino, Massimo Balmas, esponente della Lega. Questa la denuncia della signora, stando a quanto riporta il giornalista Andrea Ossino: "Si è avvicinato sghignazzando e, prima che potessi rendermene conto, mi ha sferrato una violenta testata che mi ha colpito in pieno volto". Il fatto sarebbe accaduto giovedì scorso, ma sarebbe soltanto l'ultimo episodio di violenza avvenuto in casa. La donna avrebbe già provato a presentare in due diverse occasioni una denuncia ma, a causa delle pressioni subite dall'uomo, avrebbe sempre deciso di lasciar correre. Il comportamento del marito, stando al suo racconto, sarebbe però peggiorato nel corso degli anni, fino all'episodio di giovedì.

I fatti contestati al presidente del Consiglio comunale di Ciampino

Sempre secondo la testimonianza della signora, giovedì Balmas avrebbe chiesto il suo aiuto in casa per badare ai figli impegnati a seguire le lezioni a distanza. Mentre questi ultimi erano in collegamento con il loro iinsegnante, lui avrebbe cominciato a insultare la ex moglie: "Ho girato lo schermo del computer che serviva per le lezioni dei nostri figli, confidando che resosi conto del collegamento avrebbe potuto tranquillizzarsi. Ho insistito perché si desse una volta per tutte un contegno accettabile, se non per me almeno per i suoi figli". Per tutta risposta, l'altro si sarebbe avvicinato e avrebbe sferrato una testata, sghignazzando. I bambini avrebbero cominciato a piangere e la moglie si sarebbe chiusa all'interno di una camera. Balmas, ha raccontato ancora la signora, "ha chiamato i carabinieri dicendo loro che mi trovavo nella sua abitazione senza permesso e peggio ancora che lo avevo aggredito davanti ai nostri figli". I carabinieri riferiscono che la denuncia è stata inviata alla procura del tribunale di Velletri.