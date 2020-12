È stato stimato che dal prossimo fine settimana, quello del 19 e del 20 dicembre, fino all'inizio delle festività natalizie il 24 dicembre, gli italiani che saranno in viaggio potrebbero superare quota un milione. I biglietti sono già stati venduti, gli altri si sono già organizzati per gli spostamenti in macchina, quindi sicuramente le misure restrittive non verranno anticipate a prima della vigilia.

La ‘grande fuga' da Roma

L'esodo ci sarà e nello specifico da Roma partiranno e arriveranno tante persone: dagli studenti fuorisede che partono ai lavoratori che rientrano. Questo flusso potrà essere controllato, ma non impedito. Controlli stretti, anche con posti di blocco simili a quelli che furono già durante il lockdown, saranno effettuati durante i giorni di festa, quando il governo dovrebbe imporre una sorta di ‘zona rossa' in tutta Italia, con spostamenti vietati anche all'interno del proprio comune. Per questo ci saranno posti di blocco anche sul Grande Raccordo Anulare e sulle strade consolari per impedire la fuga dalla Capitale verso il litorale, verso i Castelli Romani e in generale per raggiungere le seconde case.

Paura per lo shopping nel weekend del 20 e del 21

Il piano per ‘Natale' verrà formalizzato probabilmente all'inizio della prossima settimana dal prefetto, ma non è escluso che vengano predisposte nuove regole e più stringenti già per il weekend del 19 e del 20 dicembre in modo da impedire assembramenti sia nelle vie dello shopping che nelle stazioni ferroviarie e automobilistiche. Fino allo scorso fine settimana le chiusure sulle strade dei negozi a Roma, da via del Corso a via Cola di Rienzo, avvenivano con chiusure in tempo reale: gli ingressi nelle vie venivano impediti dalle forze dell'ordine al raggiungimento di un livello troppo elevato di affollamento. Le fotografie di via del Corso pienissima di romani a passeggio per lo shopping potrebbero suggerire alle autorità di varare regole ancora più severe. Probabilmente il governo deciderà entro questa sera le nuove misure per Natale e non è chiaro se esse prevederanno limitazioni anche per le giornate di domani e dopodomani (per esempio la chiusura dei negozi). L'ipotesi più plausibile, per il momento, è quella di una ‘zona rossa' valida almeno durante tutti i giorni festivi e prefestivi di Natale e Capodanno, con relativa chiusura di negozi, bar e ristoranti durante tutto l'arco della giornata.