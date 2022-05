Prendono in giro la compagna per il colore della pelle: quattro ragazzine denunciate per razzismo La vittima, una quindicenne, ha raccontato tutto ai genitori e insieme a loro è andata a denunciare il fatto alla polizia di Passo Corese, provincia di Rieti.

A cura di Enrico Tata

Hanno preso in giro e insultato una compagna soltanto per il suo colore della pelle. Quattro ragazzine sono state denunciate per aver commesso atti persecutori e diffamatori, aggravati dalla finalità di discriminazione e di odio razziale nei confronti di una loro coetanea. La vittima, una quindicenne, ha raccontato tutto ai genitori e insieme a loro è andata a denunciare il fatto alla polizia di Passo Corese, provincia di Rieti. Agli agenti ha raccontato di aver subito minacce e molestie razziste a causa del colore della sua pelle, poiché sua madre è nata in Africa.

Le indagini delle forze dell'ordine

Un odioso episodio di razzismo, senza alcun dubbio. La ragazzina ha dichiarato di essere stata molestata più volte da alcune coetanee vicino alla fermata degli autobus, utilizzata dalle ragazze ogni mattina per andare a scuola a Roma. Questi episodi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, si sono ripetuti non solo dal vivo, ma anche sui social network, con video, frasi e immagini di scherno nei confronti della giovane vittima messe online e visibili da tutti. Le testimonianze di amici e conoscenti della ragazza hanno permesso agli investigatori di rintracciare le presunte responsabili. Le quattro minorenni identificate e ritenute responsabili degli insulti sono state denunciate a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma. Insulti, minacce e molestie andavano avanti da diversi mesi e solo grazie al coraggio della vittima, i poliziotti hanno potuto procedere alla denuncia delle quattro ragazzine, che ora dovranno rispondere delle pesanti accuse formulate a loro carico.