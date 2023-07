Prende la scossa mentre usa un elettrodomestico: il 35enne Anthony Gentili muore folgorato Addio a Anthony Gentili, morto ieri dopo essere rimasto folgorato con una scossa elettrica. Aveva 35 anni ed era sposato con due figli: il ricordo degli amici sui social.

A cura di Beatrice Tominic

Il trentacinquenne Anthony Gentili.

È accaduto all'improvviso mentre stava utilizzando un elettrodomestico. Un trentacinquenne è morto folgorato da una scossa elettrica. I drammatici fatti si sono verificati nelle scorse ore nel Comune di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. La vittima come riporta Il Messaggero si chiamava Anthony Gentili. Sono in corso gli accertamenti dal parte delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni raccolte il trentacinquenne stava utilizzando un elettrodomestico, con una prolunga non a norma, quando è stato colpito da una scossa elettrica.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i medici e gli infermieri del soccorso sanitario che hanno immediatamente provato a rianimare il ragazzo. Tutti i tentativi degli operatori del 118, però, si sono rivelati vani: il ragazzo è morto sul colpo.

Sul posto, oltre agli operatori del personale sanitario, anche i carabinieri, giunti sul luogo della scossa elettrica per gli accertamenti del caso: non si esclude che a determinare il decesso sul colpo possa essere stata qualche patologia pregressa.

L'addio a Anthony Gentili: il ricordo del 35enne sui social

Originario di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, Anthony Gentili era sposato con due figli. L'ultimo saluto da parte della famiglia e degli amici più stretti è previsto per domani, giovedì 13 luglio. Nel frattempo sono molti i messaggi di addio pubblicati si social.

"Abbiamo preso strade diverse e compagnie diverse ma ti ho sempre voluto bene: bisticciavamo solo sulla tua Lazio… non posso crederci lello, la vita è ingiusta – scrive un suo amico – Sei sempre stato un ragazzo solare, un ottimo amico e sopratutto un papà straordinario…ti ricorderò sempre".

E un altro aggiunge: "Non posso dimenticare il tuo carattere dolce, la tua forza, e le nostre partite alla Playstation fino a tarda notte". O, ancora: "Sei stata una persona meravigliosa..Non mi dimenticherò mai di te. Vola più in alto che puoi".