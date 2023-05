Prende la compagna a bastonate, salvata dai vicini che sentono le urla: ricoverata in ospedale È successo nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023, nel garage del condominio in cui i due vivono. Allertati dalle urla, sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023, nel quadrante a nord ovest della capitale, in zona Boccea: una donna è stata presa a bastonate dal convivente mentre si trovavano all'interno del garage condominiale dell'abitazione in cui vivono. A salvarla, i vicini di casa, entrati in allarme dopo aver sentito le urla della donna provenire dal box auto: a quel punto hanno immediatamente allertato il numero di emergenza unico nue 112 e sono intervenuti i carabinieri.

Cosa è successo nel garage

I due conviventi si trovavano nel garage condominiale del palazzo in cui vivono quando hanno iniziato a litigare. Dopo urla e grida, al culmine della lite, il compagno ha tirato fuori un bastone che ha iniziato ad agitare con violenza, come raccontato dalla donna ai militari che sono arrivati per soccorrerla. L'uomo si è scagliato contro la donna con il bastone e ha iniziato a picchiarla. La donna ha riportato numerose lesioni e lividi sul volto e sul corpo, soprattutto sulle braccia.

Preoccupati dopo aver sentito le urla e i rumori violenti, i vicini di casa hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine facendo scattare l'allarme. Sul luogo della segnalazione sono immediatamente arrivati i carabinieri della vicina caserma di Montespaccato. Una volta entrati nel garage hanno trovato la donna con il volto e le braccia livide e l'uomo ancora armato di bastone che è stato arrestato.

Leggi anche Tenta di uccidere un giovane a colpi di machete davanti la metro Rebibbia: fermato 38enne

Sul posto, oltre ai militari, anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno subito trasferito la donna nel pronto soccorso dell'ospedale a bordo dell'ambulanza per curarle le ferite riportate nell'aggressione.