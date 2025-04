Precipita con il parapendio contro una roccia e muore, la vittima è un 55enne

video suggerito

È romano il 55enne morto dopo essere precipitato con il parapendio in Veneto. È finito contro un costone e poi al suolo, a recuperare il corpo il soccorso alpino.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto precipitando al suolo con il parapendio. I tragici fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile sul versante sud ovest del monte Toc in Veneto. La vittima è un cinquantacinquenne romano, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti l'uomo era in compagnia di alcuni amici, da Roma aveva raggiunto il Veneto, per dedicarsi alla sua passione, ossia il parapendio. Erano circa le ore 12 quando il cinquantacinquenne si è lanciato. Improvvisamente qualcosa è andato storto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'uomo che era in volo ha perso quota ed è finito contro una roccia. Un impatto violento. A dare l'allarme sono stati i compagni, che preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi.

Sul luogo indicato è intervenuto il personale del soccorso alpino. I soccorritori hanno raggiunto il punto esatto in cui è caduto e hanno recuperato la salma. Le operazioni di recupero si sono svolte non senza difficoltà in quanto quella in cui è finito il cinquantacinquenne è una zona particolarmente impervia.

A risultargli fatali sono stati l'impatto contro la roccia e la caduta al suolo. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposzione dell'Autorità Giudiziaria, poi verrà riconsegnata alla famiglia. Pare si sia trattato di una tragica fatalità. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.