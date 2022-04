Pranzo di Pasqua finisce in tragedia a Ostia: donna accoltella il compagno alla testa Nel pomeriggio di ieri a Roma, quartiere Infernetto, periferia sud ovest della Capitale, una donna romena di 40 anni ha accoltellato il compagno.

A cura di Enrico Tata

Il pranzo di Pasqua in famiglia è finito in tragedia. Nel pomeriggio di ieri a Roma, quartiere Infernetto, periferia sud ovest della Capitale, una donna romena di 40 anni ha accoltellato il compagno alla testa, al torace e alla mano dopo una violenta litigata. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 17 aprile, subito dopo il pranzo. La signora, visibilmente ubriaca, ha colpito un uomo di 49 anni di nazionalità italiana. Quest'ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni. La donna, invece, è stata denunciata per lesioni personali e fermata dai carabinieri a Casal Palocco.

A Roma lite fra automobilisti: grave un egiziano

Sempre a Roma un cittadino egiziano è finito in ospedale dopo essere stato picchiato ieri sera da un gruppetto di persone in via Calpurnio Bellico, zona Tuscolana. Stando a quanto si apprende, all'origine della lite ci sono motivi legati alla viabilità. Stando a quanto si apprende, l'uomo era a bordo della sua automobile quando ha cominciato a litigare con il conducente di un'altra macchina. Pochi minuti dopo, da un palazzo sono scese altre persone per aiutare il loro amico e tutti insieme hanno picchiato a sangue il cittadino straniero. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia e un'ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni, l'egiziano è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Non sono note le sue condizioni di salute, ma le ferite riportate sarebbero gravi.