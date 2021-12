Positiva al coronavirus va al supermercato a fare la spesa: sorpresa tra gli scaffali dal suo medico Subito dopo il supermercato è stato sanificato. La donna si è giustificata dicendo che non aveva nessuno disposto ad andarle a fare la spesa.

A cura di Natascia Grbic

Un medico ha incontrato una delle sue pazienti positive al coronavirus mentre stava facendo la spesa al supermercato. È successo a Cassino, in provincia di Frosinone. La donna, ben consapevole di dover stare in quarantena, era uscita lo stesso. Ma non pensava che tra gli scaffali del supermercato avrebbe incontrato proprio il suo medico, che non appena l'ha vista è andato su tutte le furie. L'uomo si è messa a sgridarla di fronte a tutti, dicendole che era da irresponsabili andare in giro nelle sue condizioni. La donna, visibilmente imbarazzata dall'accaduto, si è giustificata dicendo che non aveva nessuno che le andava a fare la spesa. Una scusa che però non regge moltissimo dato che sono molti i negozi che consentono di ordinare i prodotti online. Dopo che la signora è uscita dal supermercato, si è proceduto alla sanificazione degli ambienti. La donna è stata segnalata all'Autorità competente e sarà molto probabilmente denunciata per aver violato la quarantena.

Non è la prima volta che una persona positiva al coronavirus viene sorpresa al di fuori dalla sua abitazione, nonostante la quarantena. Diversi i casi avvenuti negli ultimi giorni, tanti altri quelli che non sono stati scoperti. A Roma un uomo è stato sorpreso a passeggiare a Pineta Sacchetti, così come una coppia ad Anzio. Tutti loro sapevano di essere positivi al virus. Stessa cosa per una ragazza a Latina: lei aveva violato la quarantena per ben tre volte per andare a ballare in discoteca. Tutti loro sono stati denunciati e multati. Un comportamento molto pericoloso, soprattutto in questo periodo dove i contagi nel Lazio stanno aumentando di molto con l'avanzare della variante Omicron.