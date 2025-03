Porto di Fiumicino, l’allarme dei residenti: “Da stanotte un muro ci separa dal mare” Un muro di cemento lungo 500 metri che blocca l’accesso al mare costruito in una notte: è l’amara scoperta dei cittadini di Fiumicino di questa mattina. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Roma

I 500 metri di jersey a Fiumicino che hanno chiuso l'accesso alla spiaggia questa notte.

"Questa mattina è stato un triste risveglio. Mi sono alzato alle 4 di mattina, per fare luce. Mi sono affacciato dal mio bilancione. E ho scoperto 500 metri di jersey (barriera di sicurezza modulare in cemento o calcestruzzo, nrd). In pratica ci obbligano a restare qui e a non andare verso il mare". È l'allarme lanciato da Attila questa mattina a Fiumicino. Il cancello che permetteva l'accesso alla spiaggia è chiuso con un lucchetto. In alto, sullo stesso cancello, è comparso un foglio stampato che vieta l'accesso a chiunque e che, in basso, in caratteri più piccoli, riporta il nome di Waterfront.

Non si può entrare, eppure sembra che siano presenti i permessi del comune, nonostante manchi un piano per i lavori del progetto di avvio.

Come lui, altri residenti della zona questa mattina, guardando in direzione del mare, hanno trovato il muro. Come mostra l'immagine in apertura, la recinzione adesso separa le abitazioni da gran parte della spiaggia. "Devono dragare, è per questo che stanno mettendo la barriera – si azzarda a dire qualcuno ai microfoni di Ilaria Proietti Mercuri per Fanpage.it – Dovranno fare dei dragaggi qui di fronte, nello spazio antistante per far arrivare il fondale a 3-4 metri, una cosa simile".

I lavori a Fiumicino per il porto: cosa è successo

"Sembra che tutto sia pronto per iniziare i lavori di dragaggio – spiega Eugenio del Comitato Tavoli del Porto – La ditta che ha posizionato i 500 metri di jersey si chiama Celletti. Qualche tempo fa aveva chiesto, insieme alla Waterfront dei permessi per realizzare un nuovo molo da utilizzare per il passaggio dei passeggeri e dei pellegrini dalle navi da crociera e avviarli verso Roma tramite Fiumicino", ricorda.

"Ma perché si incaricherebbero di fare una cosa così assurda, costosa e pericolosa? Perché devono ovviamente giustificare l'iscrizione del porto di Fiumicino nel decreto Giubileo che altrimenti passerebbe senza vedere il porto di Fiumicino realizzato", precisa poi.

Cosa è successo stanotte: il posizionamento del muro

"Non ci sono indicazioni o progetti, che dimostrerebbero un valore per gli e le abitanti di Fiumicino – spiega un cittadino che questa mattina si è ritrovato impossibilitato a raggiungere il mare – È soltanto una modalità silenziosa di togliere qualcosa a chi vive qui. Volevo andare in spiaggia, ma queste barriere di cemento armato me lo hanno impedito".

Nella zona in cui è stata posizionata la barriera, si trovavano ancora degli operai. "Noi non sappiamo niente, siamo venuti per mettere questa barriera, ma la Waterfront è estranea a tutto questo", hanno spiegato a lavori ormai finiti, arrivando in un paio di casi a contraddirsi.

Intervista e video di Ilaria Proietti Mercuri, articolo di Beatrice Tominic

