Porta a spasso il cane, aggredito e rapinato un uomo nel Viterbese: “Erano armati di coltello”

Immagine di repetorio

Terribile aggressione per strada in provincia di Viterbo nella serata fra sabato primo e domenica 2 novembre 2025. Un uomo è sceso in strada per portare a spasso i suoi cani nel corso della serata di ieri, quando è stato accerchiato da almeno due persone. Stava passeggiando con i suoi animali, nel centro storico di Tuscania, quando il gruppo lo ha bloccato e iniziato a minacciare. Da quel momento la situazione è peggiorata drasticamente.

Porta a spasso i cani e viene aggredito: cosa è successo

I fatti risalgono alla serata di ieri, fra la giornata di sabato primo e domenica 2 novembre 2025 quando, nel corso della serata, un uomo di origine spagnola è sceso in strada con i propri cani per la passeggiata serale. Stava camminando tranquillamente quando, dopo pochi passi nel centro della cittadina di Tuscania, in provincia di Viterbo, è stato accerchiato da un gruppo di persone.

Secondo quanto ha raccontato l'uomo gli aggressori lo hanno prima circondato, poi hanno iniziato a minacciarlo. "Dacci tutto quello che hai", gli hanno intimato i malviventi, cercando di farsi consegnare soldi ed effetti personali che aveva con sé. Almeno uno di loro, stando alla testimonianza dell'uomo, sarebbe stato armato di coltello. Oltre alle minacce, però, il gruppo è presto arrivato alle mani: lo hanno picchiato fino a mandarlo in ospedale, poi sono scappati.

L'intervento dei soccorsi e le indagini

L'allarme è scattato immediatamente e l'uomo è stato subito soccorso. Trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, è stato sottoposto alle cure di medici e infermieri. Sono loro che, una volta passate al vaglio le varie ferite riportate dopo l'aggressione, le hanno giudicate guaribili con una prognosi di circa dieci giorni.

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato l'uomo nella struttura sanitaria, anche i carabinieri della compagnia locale, di Tuscania, che una volta appreso l'accaduto hanno iniziato le indagini. Spetta a loro comprendere cosa sia realmente accaduto, ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.