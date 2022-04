Ponte Marconi e Muratella senza veterinari e cure sanitarie: 500 cani a rischio La gestione del servizio sanitario dei canili comunali Ponte Marconi e Muratella al momento risulta vacante. Il presidente dell’Assemblea Capitolina: “Accordo con canile convezionato”.

A cura di Alessia Rabbai

Ponte Marconi e Muratella senza più veterinari e cure sanitarie. A segnalare l'accaduto Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della Commissione Ambiente, che ha posto l'attenzione sulla salute di 500 cani ospiti dei due canili comunali. La vicenda fa riferimento a un nuovo bando dell'Amministrazione per l'affidamento della gestione sanitaria dei canili, per ciò che compete il Comune di Roma. La società vincitrice del precedente bando e che si era nuovamente ricandidata ha rifiutato la proposta in ribasso dell'Amministrazione comunale. Ad accettare è stata invece un'altra società, ma di fatto la gestione del servizio sanitario al momento risulta vacante e non ci sono terapie che possono essere effettutate. Si attende il subentro di questa società, ma ad oggi c'è un buco, che non garantisce il servizio.

Diaco ha definito la situazione attuale dei canili comunali un "vergognoso disinteresse di questa Amministrazione per il benessere animale. L'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi buca di nuovo tutte le promesse e lascia tutti i cani ospiti nei rifugi comunali di Ponte Marconi e Muratella senza veterinari e senza cure sanitarie – spiega – Le cifre proposte dall'assessora sono risibili e nessuna società di un certo livello può rispondere in maniera proattiva a un bando fatto in maniera così approssimativa e non soddisfacente, che ha già creato grande preoccupazione e malcontento fra le associazioni animaliste".

A preoccupare sarebbe la salute dei circa 500 cani ospiti dei canili "non solo non avranno più la visita veterinaria di uscita in fase di adozione, ma possiamo anche dire addio a tutto il pacchetto di visite, analisi, ricoveri, impostazioni di terapie, gestione di emergenze per tutti i quadrupedi ospiti dei due canili comunali. Insomma, l'amministrazione Gualtieri continua a non avere alcun interesse per la tutela del benessere animale: vergognosi, non c'è che dire. Noi rimarremo vigili e attenti nel vedere come evolverà la situazione".

Palmieri (PD): "Accordo ponte con il canile convenzionato"

Ad intervenire sulla vicenda è Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente in Campidoglio: "Mentre si sta perfezionando l'affidamento fino alla fine dell'anno del servizio che entrerà in funzione entro pochi giorni, è stato raggiunto un accordo ponte con il canile convenzionato, che ospita al suo interno un ambulatorio veterinario e che fornirà ogni servizio necessario". E aggiunge: "Proprio la Commissione Ambiente ha affrontato nei mesi scorsi il tema del servizio veterinario all'interno delle strutture capitoline, dando l'indirizzo di adeguare le cifre precedentemente previste ed evidentemente insufficienti. Ora è possibile adeguare tali cifre proprio grazie allo stanziamento in bilancio operato da quest'Amministrazione e consentiranno di strutturare un servizio adeguato per tutto l'anno".