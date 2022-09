Pomezia, autocisterna carica di Gpl esce fuori strada per incidente: intervengono i vigili del fuoco A seguito di un incidente un’autocisterna che conteneva 2000 litri di Gpl è uscita fuori strada e si è arenata nel prato. Richiesto intervento del nucleo NBCR.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 7 settembre a Pomezia: un'autocisterna, a seguito di un incidente stradale, è uscita fuori dalla carreggiata e si è arenata nel prato. L'incidente è avvenuto, in particolare, in via di Valle Caia al chilometro 8, in un punto che dista dalla città pometina poco meno di dieci chilometri. Il veicolo, un'autocisterna dalla capacità di circa 15000 litri di Gpl, con all'interno soltanto 2000 litri, è uscita fuori strada per ragioni ancora sconosciute, rimanendo incastrata nel prato che corre vicino alla strada asfaltata.

Per questa ragione, dopo aver ricevuto una segnalazione, la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha mandato, alle ore 10.21, diverse squadre di pompieri, la 22A, AB22 e Ag10, per recuperare il contenuto dell'autocisterna e rimettere il mezzo su strada.

L'intervento dei vigili del fuoco

Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni necessarie per recuperare il gas nello stato liquido, grazie all'intervento dei colleghi del nucleo NBCR, nucleare biologico chimico e radiologico, arrivati in breve tempo sul posto. Con loro e le squadre di pompieri, sono giunti sul posto anche il funzionario di guardia ,capo turno provinciale e il personale dei vigili del fuoco in loco.

I vigili del fuoco del nucleo NBCR, oltre ad essersi occupati del recupero del gas, hanno ultimato l'intervento provvedendo alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Non si conoscono ancora con precisione le cause che hanno costretto l'autocisterna ad uscire fuori strada. Fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta coinvolta nel sinistro.