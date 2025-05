video suggerito

Poliziotto investe una donna con la volante, morta dopo alcune ore in ospedale Tragedia a Roma, dove un poliziotto ha travolto un'86enne con l'auto di servizio. La donna è morta in ospedale. Le indagini sono in corso e se ne occupano i vigili urbani.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un poliziotto ha investito una donna con l'auto di servizio. La vittima, una'ottantaseienne, è morta dopo alcune ore d'agonia in ospedale. Il sinistro è avvenuto all’incrocio fra via Nola e piazza Santa Croce in Gerusalemme a Roma nella mattinata di ieri, mercoledì 28 maggio. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro, al vaglio le responsabilità a carico del poliziotto.

L'auto della polizia ha investito l'anziana

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 9, l'agente era in servizio alla guida di un'auto della stradale quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha travolto l'anziana. La donna camminava all’incrocio fra via Nola e piazza Santa Croce in Gerusalemme. Il poliziotto subito dopo l'investimento si è fermato e l'ha soccorsa, poi trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata. Le sue condizioni erano gravissime a causa dei traumi e delle ferite serie ed è morta alcune ore dopo.

Indagini e ricostruzione della dinamica

Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari e indagano per ricostruire la dinamica esatta. Fondamentali alle indagini potrebbero rivelarsi eventuali testimoni e le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver ripreso la scena dell'incidente. Da chiarire se la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, se l'agente fosse in emergenza quando l'ha investita oppure se si sia trattato di una manovra azzardata.