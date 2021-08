Policlinico Umberto I: l’operazione viene rimandata, paziente aggredisce medici e carabinieri Un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico Umberto I, è stato denunciato dopo aver aggredito il personale sanitario e i carabinieri alla notizia dello slittamento di appena un giorno di un’operazione programmata. Dando in escandescenze ha anche colpito rompendola una vetrata, procurandosi così una profonda ferita a un braccio.

A cura di Redazione Roma

L'ennesimo episodio di violenza ai danni delle strutture e del personale sanitario si è verificato nel pomeriggio di ieri in un ospedale romano. Questa volta teatro delle intemperanze, per usare un eufemismo di un paziente, è stato il Policlinico Umberto I dove un uomo, dopo aver ricevuto comunicazione che un'operazione programmata da tempo sarebbe stata differita di ventiquattr'ore ha perso le staffe, scagliandosi contro il personale sanitario e poi prendendo a calci porte e muri danneggiando una vetrata.

Il 37enne ha aggredito anche i carabinieri

Sul posto sono dovuti giungere i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro allertati dalle autorità ospedaliere. Alla vista degli uomini in divisa il 37enne, invece di calmarsi, ha dato ulteriormente in escandescenze sputando e inveendo al loro indirizzo. I militari hanno dovuto faticare non poco per ricondurre l'uomo alla calma.

Denunciato si è ferito a un braccio con un vetro

Dopo aver identificato l'uomo questo è stato denunciato e dovrà rispondere anche delle accuse di vilipendio e resistenza a pubblica ufficiale. Da quanto si apprende rompendo la vetrata con un pugno il paziente si è causato una profonda ferita a un braccio con la caduta di un vetro.