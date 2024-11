Poiane di Harris legate e usate come spaventapasseri davanti al Quirinale: “Spettacolo indegno per Roma”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Una poiana di Harris (Immagine di repertorio)

Due poiane di Harris sono legate ad un trespolo come ‘spaventapasseri' ed usate come dissuasori a Palazzo Pallavicini Rospigliosi al centro di Roma. La location è un immobile in via Ventiquattro Maggio, proprio davanti al Palazzo del Quirinale. Il caso ha fatto insorgere gli animalisti, che si sono scagliati contro l'iniziativa, definendola "uno spettacolo obsoleto e indegno per Roma".

"Nell'immobile, che sembrerebbe essere di proprietà di Coldiretti, due poiane di Harris sono usate come spaventapasseri contro piccioni e altri uccelli, per evitare che si posino sugli edifici – dichiarano da l'associazione animalista Enpa – esistono metodi di dissuasione avanzati, efficaci e privi di sfruttamento animale: dai dissuasori basculanti a quelli elettrostatici, passando per sistemi sonori e visivi. Questi metodi sono ben più efficaci della falconeria, che richiede l’utilizzo di animali in contesti innaturali e non necessari. Speriamo che Coldiretti, o chi gestisce l’immobile, prenda in considerazione queste alternative, anziché ricorrere ai falconieri e allo sfruttamento legalizzato di poiane come dissuasori viventi".

Al di là degli aspetti legali e della mancanza di normative specifiche sulla falconeria, Enpa ritiene paradossale che ci si ricorra ancora per allontanare gli uccelli nelle città, "considerato che da tempo è dimostrato come queste pratiche non abbiano effetti duraturi. Anche il Comune di Roma abbandonò la falconeria come metodo di dissuasione proprio per la sua inefficacia – spiegano da Enpa – Chiediamo che Coldiretti ascolti noi e i romani che sono empatici, sensibili e amano gli animali, adottando soluzioni moderne, efficaci e rispettose".