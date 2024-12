video suggerito

Più libri più liberi 2024: date, programma, biglietti ed espositori della Fiera a Roma Al via dal 4 fino all’8 dicembre 2024 la Fiera Internazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ospitata a La Nuvola all’Eur. Ecco le informazioni per partecipare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Più Libri Più Liberi

Al via il 4 dicembre la Fiera Internazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ospitata fino all'8 dicembre a La Nuvola dell'Eur. Per partecipare agli eventi e fare un giro fra gli stand delle case editrici per comprarei libri o sfogliare le ultime novità è necessario acquistare un biglietto. Un'edizione, quella di quest'anno, anticipata da molte polemiche.

Tutto ha avuto inizio con l'invito della scrittrice e curatrice della Fiera Chiara Valerio al filosofo Leonardo Caffo il quale, sotto processo per maltrattamenti alla compagna, dopo i primi contrasti ha rinunciato all'invito. La successiva risposta di Chiara Valerio, a difesa del filosofo, però, ha creato ulteriore malcontento e in molti hanno deciso di non prendere parte all'intera fiera o ai singoli eventi proposti. È il caso, quest'ultimo, di Zerocalcare che ha cancellato l'incontro previsto con Chiara Valerio, ma ha confermato la sua presenza alla Fiera.

Le date e il programma della Fiera Internazionale della piccola e media editoria

Come anticipato, la Fiera Internazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi si tiene dal 4 all'8 dicembre a La Nuvola dell'Eur. Il programma della rassegna, come ogni anno, è ricco di eventi. La polemica, accennata poco fa, però, può aver portato a qualche cambiamento: il suggerimento è, qualora foste interessati ad un autore o autrice, ad una casa editrice o ad un evento specifico di controllare se la presenza o l'iniziativa stessa sono confermate, sui canali social o i siti dedicati.

I biglietti: prezzi e dove acquistarli

Per prendere parte all'evento, è necessario essere in possesso di un biglietto, di un abbonamento (con validità per più giorni) o di un accredito professionale. Acquistare i titoli di ingresso è semplice: si può fare sia online che in fiera. Nel primo caso i prezzi sono di 10 euro per l'intero; di 6 euro per il ridotto dai 6 ai 18 anni; di 8 euro per gli over 65; 30 euro l'abbonamento per 5 giorni e di 20 euro l'accredito professione.

Se, invece, si acquista il biglietto in fiera, i prezzi aumentano di qualche euro, ma è prevista la gratuità per i bambini da zero a 5 anni o persone disabili con accompagnatori: i costi sono di 13 euro per l'intero; di 7 euro per il ridotto dai 6 ai 18 anni (anche per studenti universitari con libretto il mercoledì); di 9 euro per gli over 65 e per tutti coloro in possesso di coupon ridotto, BIT vidimato in giornata, Metrebus, Bibliocard o Appartenenti alle Associazioni di Invalidi Civili e Sordomuti; di 7 euro per mercoledì 4 e giovedì 5 con ingresso a partire dalle ore 15 e 22 euro per accredito professionale.

Gli espositori di Più Libri Più Liberi

Sono centinaia le case editrici che ogni anno prendono parte alla fiera con i propri espositori, gli autori e le autrici ospiti (magari per qualche firmacopie e qualche chiacchiera con i fan) e i libri pronti da acquistare fra una passeggiata e l'altra in mezzo agli stand: volumi, ma anche gadget come penne, tazze, tote bag o agende, visto che a breve arriva l'anno nuovo.

8tto Edizioni;

Adelphi Edizioni;

Baldini Castoldi;

Carocci editore;

Centro per il libro e la lettura;

Dantebus edizioni;

Del Vecchio Editore;

edizioni e/o;

Edizioni La Conchiglia;

Fandango Libri;

Fazi Editore;

Il Castoro;

La nave di Teseo;

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo;

Rai Libri;

Sellerio Editore;

Sur;

Tlon;

Treccani.

Gli eventi e gli ospiti della Fiera di Roma

Come anticipato, sebbene non prenderà parte all'evento con Chiara Valerio, Zerocalcare sarà presente in Fiera. Numerosi gli eventi, che si trovano elencati qui, a cui è possibile scegliere di prendere parte: si tratta di workshop e intrattenimento per ragazzi e ragazze in collaborazione con le Biblioteche di Roma, ma anche laboratori per adulti come Crea il tuo libro: il viaggio dal sogno, alla pagina, agli scaffali della biblioteca…alle tue mani che apre la fiera nella mattina del 4 dicembre, subito dopo l'inaugurazione.