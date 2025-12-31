Pitbull attacca il suo padrone in casa: la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva

Tragedia nella provincia di Roma dove un cane ha aggredito il padrone: per salvargli la vita, la moglie si è vista costretta ad accoltellare e uccidere l’animale.

Immagine di repertorio

Una storia triste quella avvenuta in provincia di Roma, a Capena, nei giorni scorsi, dove una donna si è vista costretta ad uccidere a coltellate il proprio cane, un pitbull, che aveva aggredito il marito. I fatti risalgono a questa notte, fra la giornata di martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 2025 e sono avvenuti a Capena, nella Città Metropolitana di Roma.

Cane aggredisce il padrone a Capena: cosa è successo

I tre, la coppia e l'animale, si trovavano nell'abitazione in cui vivono questa notte, nel comune di Capena, a nord est della Capitale, nella Città Metropolitana di Roma, quando, in pochi attimi, il cane si è scagliato contro il padrone. L'animale, un pitbull, lo ha attaccato provando a sbranarlo. Lo ha ferito e gli ha causato diverse ferite.

La scena ha spaventato molto la moglie dell'uomo che, per cercare di difenderlo, terribilmente preoccupata dall'esito che poteva avere quell'episodio, è andata in cucina e ha afferrato un coltello. Poi è tornata dai due, lo ha brandito davanti al cane e lo ha colpito. L'animale è morto sul colpo: l'uomo sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa soltanto dopo l'intervento della moglie. Nel frattempo sono stati chiamati immediatamente i soccorsi.

Leggi anche Aggredisce la moglie armato di coltello davanti ai figli: la vicina di casa fa da scudo e le salva la vita

Pitbull aggredisce il padrone e viene ucciso a coltellate dalla moglie dell'uomo

Una volta scattato l'allarme, con una telefonata al 112, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, quella di Capena, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e il personale dall'Asl di Roma 4. I militari hanno iniziato le indagini sull'accaduto e hanno posto sotto sequestro il coltello utilizzato per uccidere l'animale: spetta a loro ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La carcassa del cane, invece, è stata affidata al personale della Asl di Roma 4 per gli adempimenti di competenza. Nel frattempo l'uomo aggredito dall'animale è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Come sta l'uomo aggredito dal cane e salvato dalla moglie

Sul luogo dell'aggressione del pitbull, l'abitazione dei padroni dell'animale, sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo in ospedale. Arrivato all'ospedale Sant'Andrea, alle porte della Capitale, nel quadrante nord di Roma, medici e infermieri hanno valutato le lesioni riportate con un codice rosso. L'uomo si trova in condizioni serie, ma stando alle prime informazioni non sembra rischiare la vita.