Pippo Franco si candida con Enrico Michetti al comune di Roma Pippo Franco si candida alle elezioni amministrative di Roma correndo nella lista civica del candidato di centro destra Enrico Michetti. L’attore, 80 anni, già aveva tentato l’avventura in politica nel 2006 candidandosi con la Democrazia Cristiana per le Autonomie al Senato e nel 2013 alle primarie romane di Fratelli d’Italia.

Pippo Franco, classe 1940 al secolo Francesco Pippo, è l'ultimo ingresso nella lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Enrico Michetti per la corsa al Campidoglio. Il veterano del Bagaglino e della commedia ha accettato un posto lista, dopo l'ex giocatore giallorosso Antonio Di Carlo. A ottant'anni Pippo Franco cerca una seconda vita come politico? "Voglio rilanciare la cultura di Roma", dice al Messaggero, magari come assessore alla Cultura? "Beh certamente il mio indirizzo è quello, un indirizzo artistico, sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico. Come assessore posso pure essere d'aiuto".

Candidato al Senato e alle primarie di Fratelli d'Italia

Pippo Franco non si dice un uomo di destra, ma di essere stato convinto dalla proposta di Michetti. Quella al consiglio comunale di Roma non è la sua prima candidatura. Già nel 2006 si era candidato alle elezioni politiche al Senato con la lista Democrazia Cristiana per le Autonomie nella circoscrizione del Lazio. La lista non raccolse più dello 0,7% dei consensi. Nel 2013 partecipa invece alle primarie di Fratelli d'Italia, raccogliendo 205 voti tra gli iscritti.

Rush finale per la chiusura delle liste

Sono le ultime ore per i partiti per comporre le liste e al momento non si vedono big della politica schierati in nessuna delle coalizioni in corsa, ma un proliferare di liste questo sì. Il candidato del centrodestra Enrico Michetti al momento è per tutti i sondaggi nettamente in vantaggio al primo turno, ma al ballottaggio rischia di non farcela in particolare se dovesse sfidare il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri. Anche per questo le liste e i candidati sono importanti, perché possono essere determinanti per attrarre i consensi degli elettori che non fanno parte dello zoccolo duro del proprio elettorato di riferimento.