Piove a Roma, Metro B chiusa per “cali di tensione”: tecnici al lavoro

L’annuncio di Atac: “Metro B/B1: i tecnici stanno completando le attività di verifica in linea nella tratta Bologna-Ionio”.

Aggiornamento: l'annuncio di Atac alle 9.46: "Metro B/B1: abbiamo riaperto le stazioni e riattivato la circolazione sull'intera linea e per tutte le destinazioni".

Alle 6.30 di oggi la Metro B di Roma è stata chiusa a causa della pioggia e di cali di tensione che si sono verificati tra le stazioni Jonio e Bologna. "Abbiamo interrotto la tratta B1 Bologna-Ionio per consentire ai nostri tecnici di eseguire delle verifiche", si legge sul profilo Twitter di Atac. Un nuovo messaggio è stato pubblicato alle 9.30: "Metro B/B1: i tecnici stanno completando le attività di verifica in linea nella tratta Bologna<->Ionio poi potremo riattivare la circolazione. Seguono aggiornamenti". Servizio regolare sul resto della linea B tra Rebibbia e Laurentina. È stato attivato un servizio sostitutivo di superficie.

Problemi anche sul trenino Roma-Ostia sempre per cali di tensione. La linea viaggia attualmente a una velocità di 30 chilometri all'ora tra Vitinia e Magliana.

Per i continui disagi sulla linea, il Comitato pendolari Roma Ostia ha lanciato una petizione su Change.org rivolta al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:

Viviamo male il viaggio d’ogni giorno sulla Roma Lido e sulle altre ferroviarie regionali date ad ATAC S.p.A. Guasti ai treni ad Acilia, Bernocchi, Vitinia; blocchi alla linea a Lido Nord; problemi agli impianti di segnalamento a Malafede e Vitinia; stazioni abbandonate a Tor di Valle e C. Fusano; i treni saturi fin da Acilia lasciano a piedi decine di passeggeri a Bernocchi o Vitinia.

ATAC ha nel Deposito Magliana 15 treni, ma ogni mattina fa fatica a mettere in linea i nove che basterebbero per fare corse a 10 minuti. Tra soppressioni occultate, rimodulazioni e ritardi, non riescono quasi mai a rispettare l'Orario Ufficiale, deciso da ATAC stessa e avvallato a scatola chiusa dalla Direzione mobilità della Regione Lazio.