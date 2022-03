Pigneto, preso a bastonate e lasciato sanguinante in mezzo alla strada: forse aggredito da un pusher L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza in via l’Aquila. Sul marciapiede è stato trovato un bastone sporco di sangue, molto probabilmente l’arma con cui è stato aggredito.

Un uomo è stato aggredito la scorsa notte in via l'Aquila a Roma, nel quartiere del Pigneto. Si tratta di un trentenne di cui l'identità non è ancora nota dato che era sprovvisto di documenti e non ha voluto collaborare con la polizia. A riportare la notizia, Il Messaggero. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza dopo che alcuni passanti avevano chiamato il 112 riferendo di un uomo sanguinante che si trascinava in mezzo alla strada. Quando la polizia è giunta sul posto non ha trovato più il 30enne, che era stato già soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in ospedale. Sul marciapiede però, è stato trovato un bastone sporco di sangue: si tratta molto probabilmente dell'arma con cui l'uomo è stato colpito alla testa.

Aggredito 30enne al Pigneto: Scientifica sul posto

La vittima è stata rintracciata dai poliziotti all'ospedale San Giovanni di Roma. Ma quando ha visto gli agenti si è rifiutata di parlare, non dicendo nulla né sulla dinamica dell'aggressione né su chi l'abbia colpito. Secondo chi indaga quindi, l'uomo potrebbe essere stato pestato per una questione da risolvere negli ambienti della criminalità organizzata. La cosa più probabile è che si tratti di questioni inerenti l'ambito dello spaccio di droga. I poliziotti della Scientifica hanno sequestrato il bastone sporco di sangue per compiere ulteriori accertamenti, mentre verranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se hanno catturato immagini che potrebbero essere utili alle indagini. L'uomo picchiato, intanto, è stato dimesso con venti giorni di prognosi. Non è escluso che la polizia decida di risentirlo nei prossimi giorni.