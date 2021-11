Pietralata, sequestrano e rapinano un corriere che stava consegnando pacchi: arrestati due uomini Due uomini sono stati arrestati per una rapina commessa l’11 gennaio ai danni di un corriere, che era stato anche sequestrato. L’uomo era stato bendato, fatto salire sul camion, e poi lasciato in una strada. Una volta riuscito a liberarsi, ha chiamato i carabinieri per denunciare quanto accaduto.

A cura di Natascia Grbic

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia Montesacro per aver rapinato e sequestrato, lo scorso 11 gennaio, un corriere in zona Pietralata. Sono stati attimi di paura quelli vissuti dal 45enne, che si è visto aggredire dai due uomini, minacciare, e bendare in modo da non vedere né loro né dove si dirigessero con i pacchi che avrebbe dovuto consegnare. Entrambi sono stati accusati di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso: adesso si trovano nel carcere di Perugia, dove sono stati portati dopo che i carabinieri gli hanno notificato l'atto di arresto. Rischiano di scontare diversi anni di carcere nel caso dovessero essere riconosciuti colpevoli e condannati dal giudice.

La rapina e il sequestro del corriere a Pietralata

Era l'11 gennaio quando i due hanno sequestrato il corriere. L'uomo stava lavorando a Pietralata, e tutto avrebbe pensato tranne che si sarebbe trovato a vivere una situazione così pericolosa. I due uomini, di 53 e 37 anni, lo hanno raggiunto e minacciandolo lo hanno costretto a non opporre resistenza. Lo hanno bendato e fatto salire sul mezzo che stava usando per effettuare le consegne, e dopo un tragitto insieme lo hanno lasciato in via dell'Alabastro, senza il carico di pacchi che doveva consegnare. Una volta fuori dal camion, il corriere è riuscito a levarsi la benda e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente, bloccando i due e recuperando l'intera refurtiva. In seguito alle indagini svolte dai carabinieri della compagnia Montesacro, sono stati poi arrestati e portati in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.