Picchiato e violentato da due giovanissimi per un debito di droga: due arresti, uno era minorenne

Due ragazzi di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Tivoli con pesantissime accuse: spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, lesioni personali aggravate, violenza sessuale aggravata e minaccia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due avrebbero picchiato ripetutamente e violentato con un bastone un uomo di 33 anni per un debito di droga. Il 18enne, che all'epoca dei fatti era minorenne, è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Le indagini, condotte dai carabinieri coordinate dalla procura di Tivoli, sono partite lo scorso novembre a seguito di tre distinte aggressioni subite da un uomo di trentatré anni. Secondo quanto ricostruito i due arrestati, che spacciavano presso la propria abitazione, avevano venduto all'uomo delle sostanze che lui poi non aveva ripagato. Sono cominciate così le aggressioni fisiche e le minacce ripetute, oltre alle continue richieste di denaro che il 33enne decisamente non poteva soddisfare. Per tre volte i due ragazzi lo hanno convinto a un incontro: dopo averlo portato in un posto appartato, dove nessuno poteva vederli, lo hanno prima picchiato, e poi violentato con un bastone. I due hanno poi intimato la vittima di non sporgere denuncia, e le hanno rubato la tessera dove riceveva l'assegno di inclusione insieme al codice pin per poterla utilizzare. Gli hanno detto che serviva parzialmente a coprire i suoi debiti, che però non erano estinti. Un comportamento violentissimo, che sarebbe stato tenuto in diverse occasioni nei confronti dell'uomo.

Il ragazzo di 22 anni, maggiorenne, è stato portato nel carcere di Rebibbia, mentre il 18enne – che all'epoca dei fatti era minorenne – si trova nel carcere minorile di Casal del Marmo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.