roma
video suggerito
video suggerito

Picchiato dalla madre, costretto a bere ‘pozioni contro gli alieni’: “Diceva che ero il cancro del suo utero”

Condannata a 4 anni una donna, 58 anni, che per vent’anni ha sottoposto il figlio, oggi 33enne, a maltrattamenti e umiliazioni. La donna gli faceva bere pozioni “per allontanare gli alieni”, lo chiudeva in casa per ore e lo picchiava. “Mi chiamava ‘cancro del mio utero'”, ricorda l’uomo.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Francesco Esposito
10 CONDIVISIONI
Immagine di repetorio
Immagine di repetorio

Quelle pozioni che gli faceva bere dopo averlo svegliato nel cuore della notte lo avrebbero liberato dal male e tenuto lontano gli alieni. Se il bambino si dimostrava scettico su quanto gli diceva la mamma arrivavano le botte. Ora la donna, 58 anni, è stata condannata a quattro anni di reclusione per maltrattamenti. La pubblico ministero Barbara Trotta aveva chiesti cinque anni e quattro mesi per le percosse, le vessazioni e gli insulti con cui ha tormentato il figlio, oggi 33enne, per quasi tutta la sua vita.

Giovanni tormentato dalla madre: "Mi chiamava ‘aborto mancato'"

La notizia è riportata da Il Messaggero. L'uomo, che oggi prova ad andare avanti e a superare il trauma di un'infanzia terribile, ripercorre le violenze e le umiliazioni subite davanti al Tribunale collegiale. Dietro le mura di una villetta in una zona residenziale di Roma sud, si nascondeva una serie di abusi contorti, alimentati da visioni e rancori immotivati. "Cancro del mio utero", "aborto mancato", "mongoloide" sono alcuni degli insulti riferiti a Giovanni dalla madre e riportati ai giudici. La donna lo riteneva responsabile, con la sua nascita, di averle provocato problemi alla colonna vertebrale mai accertati e in generale lo identificava come la causa di tutti i suoi mali.

"Mi ha insultato e umiliato in più occasioni davanti ai nonni e agli zii materni. Se qualcuno di loro provava a prendere le mie parti si infuriava", continua il racconto del 33enne. Il campionario di vessazioni e violenze non finiva qui: lo chiudeva in una stanza della casa per anche dodici ore, gli rubava i soldi che riceveva come regalo per il compleanno o a Natale e aveva anche messo un lucchetto al frigorifero perché "mi diceva che ero grasso". Per sfamarsi, fuggiva a casa di una vicina, madre di un amico.

Leggi anche
Minaccia di morte la moglie: "Ti uccido, ti faccio a pezzi e li butto via un po' alla volta"

Le menzogne della mamma in ospedale e in tribunale

Due volte le botte sono state tanto forti da costringere la donna a portare il figlio all'ospedale Grassi di Ostia. Il ragazzo, sanguinante e coperto di lividi, era stato rapinato da dei bulli, diceva la donna. Lui assisteva alle menzogne della madre e ai medici che le credevano. Come a lungo hanno fatto i giudici. Il padre, accortosi di quello che succedeva in casa, ha iniziato una battaglia legale per l'affidamento del figlio. I procedimenti civili avviati dall'uomo sono durati 15 anni fino alla sentenza della Cassazione che gli ha dato ragione. Ma a lungo è riuscita a convincere le autorità che andava tutto bene.

La vittima ha sopportato in silenzio per tutta la sua infanzia e adolescenza, sviluppando, però, problemi relazionali da cui si sta tirando fuori a fatica. A scuola, nonostante l'intelligenza notata da insegnanti e compagni, aveva iniziato a manifestare comportamenti bizzarri e anche aggressivi con cui provava a celare o dimenticare il male che viveva a casa. Spesso arrivava con i capelli tinti di biondo, ma nessuno ha mai immaginato che potesse essere la madre a costringerlo per farlo assomigliare più a lei che al padre.

Cronaca
10 CONDIVISIONI
Immagine
Come si vive a Santa Palomba, zona del termovalorizzatore dove non esistono presidi culturali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views