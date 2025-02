video suggerito

Picchia la moglie, lei lo accoltella dieci volte: "Mi maltratta da anni". Entrambi in ospedale I fatti sono accaduti alle 4 del mattino in via Ernesto Nathan a Roma, alla Magliana. La donna ha raccontato agli agenti di essersi difesa durante l'ennesima aggressione. Indaga la Squadra Mobile.

A cura di Natascia Grbic

Una lite, l'ennesima, alle 4 del mattino. Al culmine di un'aggressione, prima verbale e poi fisica, una donna di 51 anni ha reagito alle botte del marito prendendo un coltello e colpendolo dieci volte. È stata poi lei a chiamare la polizia, confessando l'accaduto. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile: entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso, non sono in pericolo di vita. Le indagini proseguono e sono al momento ancora in corso.

I fatti sono avvenuti alle 4 del mattino a Roma, in via Ernesto Nathan alla Magliana. La donna, una 51enne, ha raccontato agli agenti che da anni il marito la picchiava. Nell'aggressione avvenuta la scorsa notte, l'avrebbe colpita anche con un bastone. I fendenti inferti dalla donna, invece, sono stati dieci: nessuno di loro ha raggiunto punti vitali.

Al momento, sia l'uomo sia la donna sono ricoverati in ospedale, lui al San Camillo, lei al Sant'Eugenio. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Entrambi saranno nuovamente ascoltati agli inquirenti per fornire la loro versione sull'accaduto e capire la dinamica di quanto avvenuto questa notte, quando è avvenuta tra i due l'ennesima discussione. Oggetti di approfondimento anche i maltrattamenti che la donna ha dichiarato di aver subito per anni: e proprio in risposta all'ennesimo pestaggio avrebbe preso un coltello, ha spiegato, per difendersi. Dopo averlo colpito per dieci volte ha composto il numero del 112, chiedendo l'intervento degli operatori sanitari e della polizia, alla quale ha confessato cosa aveva fatto, ma aggiungendo di aver agito per difendersi dalle percosse.