Picchia la madre rientrata a casa per portargli la spesa, 19 enne arrestato per maltrattamenti La madre aveva già lasciato la sua abitazione a giugno, stanca delle continue vessazioni subite dal figlio 19enne. Questa volta, era tornata per sincerarsi delle condizioni del giovane ma è stata aggredita con botte e minacce. La donna, 45 anni, ha deciso di chiedere aiuto. Il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

A cura di Luca Ferrero

Ha picchiato e minacciato sua madre per l'ennesima volta, forse l'ultima. La donna 45enne, dopo essere stata aggredita, ha deciso di rompere il silenzio e chiedere aiuto al 113. All'arrivo dei poliziotti, nel quartiere Bufalotta di Roma, la madre era in lacrime sul balcone. Il figlio 19enne ha tentato di aggredirli. È stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo ha reso noto il quotidiano romano Il Messaggero.

Picchia e minaccia la madre per anni, 19enne arrestato

Le volanti della Polizia di Stato sono intervenute in via Domenico Cavalca, nel quadrante nord della capitale. La donna, in evidente stato di agitazione, chiedeva aiuto dal balcone. Il figlio, sul divano. Alla vista degli agenti, il giovane ha iniziato ad urlare contro sua madre. Poi si è rivolto a loro: "volete vedere che meno anche voi?". Ha continuato a dimenarsi nella stretta dei poliziotti, che con qualche difficoltà l'hanno condotto nell'auto di servizio. Solo dopo, la madre ha raccontato della sua fuga obbligata. Già nel mese di giugno, stanca delle violenze subite, aveva deciso di lasciare l'abitazione che condivideva col figlio per trovare ospitalità da un'amica. Per la donna, il 19enne farebbe costante uso di droghe: hashish e cocaina, in particolare. Ormai lontana dalle vicende personali del figlio violento, la donna tornava a casa solo per assicurarsi del suo stato di salute e per consegnargli la spesa. Questa volta, non avendolo trovato a casa, aveva deciso di fare ordine nell'appartamento. Al ritorno, il 19enne è esploso in una nuova aggressione ai danni della madre. La donna ha rinunciato alle cure mediche.