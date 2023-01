Picchia la compagna insultandola: “Sei una cicciona e terrona di m…!” Dovrà rispondere di maltrattamenti sull’ex un 47enne finito a processo. L’avrebbe picchiata e insultata dicendole “cicciona e terrona di m…!”.

A cura di Alessia Rabbai

"Sei una cicciona e terrona di m…, così come la tua famiglia!". Sono le parole che avrebbe pronunciato un uomo di quarantasette anni originario del Nord Italia, finito a processo. Come riporta la testata locale Latina Oggi.it dovrà comparire il prossimo 25 gennaio davanti al Collegio penale del Tribunale di Latina e rispondere dell'accusa di presunti maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. In diverse occasioni l'avrebbe picchiata e insultata, con frasi denigratorie. La vittima è una donna di trentacinque anni residente a Latina, che lo ha denunciato e si è costituita parte civile nel processo, assistita dall'avvocato Alessio Milani. È inoltre riuscita a fare delle registrazioni durante le violenze, che sono inserite negli atti.

Aggredita e picchiata durante un viaggio in Egitto

I presunti maltrattamenti compiuti dall'imputato nei confronti della parte lesa andavano avanti da tempo e si sarebbero ulteriormente acuiti quando la donna ha deciso di porre fine alla loro relazione, che considerava essere giunta al capolinea. L'uomo non lo ha accettato e ha inziato a perseguitarla, ad esempio inviandole solo in un giorno decine di messaggi, contenenti insulti. Parole che costituivano, tra le altre, offese sul suo aspetto fisico e sulla sua provenienza geografica. Inoltre, ascoltata dalle forze dell'ordine, la donna ha raccontato che l'ex la picchiava. In un frangente, durante un loro viaggio in Egitto, l'uomo ubriaco l'avrebbe aggredita mentre si trovavano nella stanza d'albergo, picchiandola. Presunte violenze che hanno generato ansia nella donna, che a causa del suo stato d'animo fortemente provato dai comportamenti dell'ex, è stata costretta per paura a cambiare stile di vita. Ora dovrà risponderne davanti ai giudici.