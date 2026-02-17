Picchia da 20 anni gli anziani genitori: il padre costretto ad andare al Quarticciolo a comprare il crack

Quarticciolo (Foto di repertorio La Presse)

Maltrattava, picchiava e minacciava di morte gli anziani genitori per estorcergli i soldi con cui comprare del crack fra le vie del Quarticciolo a Roma. L'incubo della coppia è terminato quando gli agenti di polizia hanno arrestato il figlio, uomo di 52 anni, che viveva con loro a Genzano e che da circa vent'anni approfittava di loro e li costringeva con la violenza a finanziare la sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Minaccia e picchia i genitori per farsi dare soldi per il crack: arrestato a Genzano

A denunciare il 52enne sono stati proprio i genitori, arrivati ormai al limite e preoccupati per la loro stessa vita, oltre che per quella del figlio. Sono decine gli episodi che hanno riportato agli agenti del commissariato di Genzano. Fra questi uno in particolare. Una notte l'uomo è entrato nella loro camera da letto e, mentre questi dormivano, si è avvicinato al padre e ha conficcato un coltello nel cuscino, a pochi centimetri dal volto. Sotto la minaccia della lama gli ha quindi estorto dei soldi con cui comprare qualche dose di stupefacente.

Padre costretto ad accompagnare il figlio al Quarticciolo per comprare il crack

Con la violenza e le minacce ha anche costretto l'85enne ad accompagnarlo in macchina dai Castelli romani al Quarticciolo, quartiere nella periferia est di Roma che da tempo è alle prese con una preoccupante diffusione dello spaccio del crack. A seguito della denuncia della coppia e delle indagini della polizia, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dopo l'arresto il figlio violento è stato portato nella casa circondariale di Velletri.