Piazza San Pietro e la nuova illuminazione con 280 proiettori a led Le 140 sculture in travertino che sormontano le colonne e i pilastri del celebre colonnato di piazza San Pietro saranno illuminate da 280 proiettori di ultima generazione a led a basso consumo e a basso impatto ambientale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nuova illuminazione per il colonnato di piazza San Pietro. Le 140 sculture saranno valorizzate da una illuminazione artistica firmata da Acea. "Il progetto sul colonnato consentirà di avere su questo ‘concilio dei santi' una illuminazione artistica che rimarrà nel tempo e darà la possibilità a turisti e pellegrini di vedere qualcosa che al momento di notte è difficile vedere", ha detto monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione.

Grazie alla nuova illuminazione installata da Areti, società del gruppo Acea, le 140 sculture in travertino che sormontano le colonne e i pilastri del celebre colonnato saranno illuminate da 280 proiettori di ultima generazione a led a basso consumo e a basso impatto ambientale. Acea ha anche provveduto alla trasformazione a led e al potenziamento dell'illuminazione pubblica di piazza San Pietro, via della Conciliazione e dei lampadari dello stesso colonnato del Bernini.

"Il Giubileo per Acea e per Roma rappresenta una occasione importante di miglioramento delle infrastrutture sia sul fronte dell'acqua che della rete elettrica e della gestione dei rifiuti. In questo l'Acea ormai da tempo è impegnata a aumentare in modo significativo gli investimenti sulla città di Roma che rappresenteranno un volano per migliorare la città anche per gli anni futuri", ha detto oggi l'amministratore delegato della società.

In più Acea installerà anche 14 nuove case dell'acqua, di cui due in Vaticano e dodici sparse per la città, lungo i percorsi giubilari. Turisti e pellegrini potranno dissetarsi gratuitamente scegliendo tra acqua naturale e frizzante. Potranno anche ricaricare, sempre gratuitamente, i loro smartphone. Sarà Papa Francesco a benedire le nuove casette: mercoledì si recherà in quella di piazza della Città leonina e da lì estenderà la benedizione a tutte le altre.

"La mia gratitudine è anche per le casette dell'acqua, la cui genialità mi ha colpito: è la modernità che Roma presenta al mondo intero. Papa Francesco mercoledì mattina benedirà una di queste casette. Roma ha sempre avuto un legame particolare con i Giubilei. Ne siamo toccati perché molti monumenti sono stati creati in previsione dei Giubileo. Che un'azienda pienamente romana come Acea abbia voluto dare il suo diretto contributo attesta l'attenzione di Roma e delle sue imprese alla storia del Giubileo", ha detto monsignor Fisichella.