Piazza dei Cinquecento inaugurata in pompa magna, ma “è ancora tutta un cantiere”: l’affondo dei 5 Stelle La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Linda Meleo, su Facebook: “La domanda è: perché inaugurare in pompa magna un cantiere che è più che aperto?”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

Il nuovo terminal dei bus di piazza dei Cinquecento è stato recentemente inaugurato dal sindaco Gualtieri con una pomposa cerimonia organizzata in collaborazione con il gruppo Rfi. Ma, osserva Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, il cantiere è tutt'altro che terminato. Come dimostra lo scatto in alto, realizzato oggi, 22 gennaio 2025, le aree su cui ancora ci sono lavori in corso sono molte.

Spiega Meleo: "Foto di Roma Termini, il cui piazzale è stato inaugurato in pompa magna la scorsa settimana, oggi 22 gennaio 2025…lavori finiti direi!Posto che questo progetto è stato lasciato dalla nostra amministrazione, è bello e ci piace; posto che i lavori e le risorse per un grande evento è occasione per prendere finanziamenti quanto più possibile; posto che è quindi normale avere lavori che finiranno dopo il Giubileo… la domanda è: perché inaugurare in pompa magna un cantiere che è più che aperto?".

Nel corso dell'inaugurazione del piazzale il direttore dei lavori e il sindaco Gualtieri hanno dichiarato che il cantiere di piazza dei Cinquecento, che comprende anche la parte già inaugurata a dicembre di piazza della Repubblica, è completo in una percentuale compresa tra l'85 e il 90 per cento. Tra l'altro, è stato ricordato, inizialmente i lavori erano stati suddivisi in due lotti, uno da completarsi per l'inizio del Giubileo e l'altro da terminare soltanto dopo la conclusione dell'Anno Santo. In realtà, ha spiegato il sindaco e commissario straordinario Gualtieri, i lavori saranno completati tutti entro l'estate del 2025, con un significativo anticipo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma.

Da ultimare resta ancora l'area che si trova a destra della piazza (uscendo dalla stazione), quella su cui era stato allestito il terminal provvisorio per i bus e che, ovviamente, non poteva essere interessata da lavori in questa prima fase. Là sorgerà il cosiddetto ‘arboreto', un'area verde con decine di alberi e aiuole.

Nel corso di un'audizione in Commissione Trasparenza, il direttore della Direzione Giubileo, Roberto Botta, ha spiegato che l'intervento non è inserito tra quelli completati, proprio perché alcune aree del piazzale sono ancora chiuse e interessate da cantieri.