Perseguita l’ex sui social, lei lo blocca. Lui la aspetta armato di coltello fuori dall’università Arrestato e finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, dovrà rispondere di atti persecutori. Ha perseguitato l’ex, fino ad aspettarla davanti all’università La Sapienza di Roma con un coltello in auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Esasperata e dall'ex che la perseguitava, lo ha bloccato su tutti i social network. Lui non si è arreso e l'ha seguita armato di coltello fino all'università. Per l'uomo, un trentunenne romano, che è stato arrestato per atti persecutori, il giudice ha stabilito la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico e non potrà più avvicinarsi all'ex.

Vittima della violenza è una studentessa romana di ventitré anni, che frequenta Medicina. A dare l'allarme è stato un vigilante della Facoltà, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine.

Aspetta l'ex davanti all'università armato di coltello

La coppia è stata insieme per tre anni, una relazione che poi è giunta al capolinea quando la ragazza ha deciso di chiudere, per i suoi comportamenti ossessivi che non la facevano stare tranquilla. Lui però non ha accettato la fine del loro rapporto e ha iniziato a perseguitarla, contattandola in maniera insistente. Lei lo ha bloccato su tutti i social netork, per evitare ogni contatto e cercare di allontanarlo. Ma ciò non lo ha fermato: ha prima contattato le sue amiche e poi l'ha cercata con ancora più insistenza, fino ad arrivare ad attenderla davanti alla facoltà universitaria.

I poliziotti trovano un coltello in auto e lo arrestano

Il comportamento del trentunenne ha fatto insospettire l'addetto alla sicurezza della facoltà, che lo ha notato per diversi giorni nel parcheggio e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del distretto Flaminio. I poliziotti ha perquisito la macchina del trentunenne, al suo interno hanno trovato un coltello a doppia lama, era nascosto nel cruscotto.