Perseguita l’ex compagna, ma viene geolocalizzato dal braccialetto antistalking: arrestato 50enne Geolocalizzato dal braccialetto antistalking in spiaggia, è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna.

A cura di Beatrice Tominic

Il braccialetto antistalking e il divieto di avvicinamento emesso dal giudice non gli hanno impedito di raggiungere l'ex compagna per minacciarla. La donna ha immediatamente denunciato alle autorità competenti gli atti persecutori commessi dall'uomo che, nel frattempo, era già stato geolocalizzato dal braccialetto antistalking che indossava. Per lui, un cinquantenne di Tivoli da tempo conosciuto alle forze dell'ordine, è scattato l'inasprimento della misura cautelare gli arresti domiciliari: l'arresto nel pomeriggio di ieri, a Ferragosto, mentre si trovava sulla spiaggia libera di Coccia di Morto, frazione del comune di Fiumicino che dista dalla capitale poco più di trenta chilometri.

Geolocalizzato con il braccialetto antistalking

Ha violato il divieto di avvicinamento mentre al polso indossava anche il braccialetto antistalking: per questa ragione, come si legge in un articolo de il Corriere della Sera, il tribunale ha emesso nei confronti del 50enne un aggravamento della misura cautelare a cui era già sottoposto. Gli agenti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato di Tivoli hanno quindi ricevuto l'ordine di rintracciarlo per condurlo agli arresti domiciliari. Dopo vari controlli e grazie al braccialetto antistalking dotato di geolocalizzatore, i poliziotti lo hanno trovato al mare, fra gli ombrelloni e i bagnanti della spiaggia libera.

L'arresto dell'uomo in spiaggia

Dopo l'arrivo nella spiaggia libera di Coccia di Morto, i poliziotti lo hanno arrestato e fatto salire in automobile. A bordo del veicolo hanno raggiunto la sua abitazione: durante l'arresto l'uomo non ha opposto alcuna resistenza. Il 50enne nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al Gip per la convalida della misura degli arresti domiciliari, ma non è escluso che i suoi avvocati possano presentare un'istanza al tribunale del Riesame.