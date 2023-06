Perseguita la ex e distrugge parte della sua abitazione: arrestato un 26enne È finito in carcere un 26enne per atti persecutori nei confronti della ex e dei suoi famigliari. L’uomo non ha accettato che la loro relazione fosse terminata.

A cura di Alessia Rabbai

Ha perseguitato la ex compagna e i suoi famigliari, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno arrestato e portato in carcere. L'episodio, l'ennesimo di violenza contro le donne, si è verificato nel Comune di Nettuno, sul litorale Sud della provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il ventiseienne non ha mai accettato che la relazione tra lui e la sua ex, dalla quale aveva avuto un figlio, fosse finita. Così ha dato il via ad una spirale di violenze sulla donna e sui suoi famigliari.

Ha minacciato la ex e distrutto parte della sua abitazione

Il ventiseienne ha minacciato lei e i suoi parenti, arrivando perfino a danneggiare parti esterne della della sua abitazione. Inoltre la controllava, utilizzando dei dispositivi informatici. In un episodio si è presentato a casa della donna alla guida di un trattore. Comportamenti quelli messi in atto dall'indagato, che hanno provocato uno stato di ansia e malessere nella donna, la quale a causa sua si è sentita costretta a modificare le sue abitudini di vita.

L'uomo è stato portato in carcere

La misura di custodia cautelare nei confronti del ventiseienne è scattata a seguito della disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Il provvedimento è scattato al termine delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di polizia locale coordinati dalla locale Procura. Dalle indagini è inoltre emerso come in alcuni episodi che sono accaduti era presente anche il figlio minorenne della coppia. L'uomo, raggiunto dai poliziotti, si trova ristretto in carcere, a a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.