Perde il lavoro, 48enne sale sul Terminillo per suicidarsi: salvato da carabiniere e poliziotto Un uomo di 48 anni è salito sulla vetta più alta del Terminillo con l’obiettivo di togliersi la vita. Aveva perso il lavoro, e non sapeva più come andare avanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ha perso il lavoro e, in preda alla disperazione, ha deciso di togliersi la vita, salendo da solo sulla vetta più alta del Terminillo. Da lì ha però chiamato i carabinieri, raccontando cosa gli era accaduto e gli ultimi, tragici eventi accorsi nelle ultime settimane. Poteva finire in tragedia, fortunatamente non è stato così: il comandante pro-tempore della stazione di Labro e un assistente capo in forza alla Questura di Rieti, in quel momento fuori servizio, si sono uniti alla spedizione di salvataggio, riuscendo a parlare con l'uomo e facendolo desistere dal suo gesto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, che ne dà notizia, quando la chiamata è arrivata al centralino dell'Arma dei Carabinieri il militare che ha parlato con l'uomo si è subito reso conto che avrebbe potuto compiere un gesto inconsulto. Non solo per il discorso che gli aveva appena fatto, pieno di disperazione per la situazione in cui si trovava, ma anche per il luogo dove si era recato. Da solo, sulla vetta più alta del Terminillo, ha subito ipotizzato volesse togliersi la vita, lanciandosi nel vuoto. E così ha lanciato l'allarme, facendo mettere in moto la macchina dei soccorsi, composta, oltre che dal comandante e dall'assistente capo, anche dal Corpo di soccorso alpino e speleologico, dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118.

Arrivati nel punto in cui si trovava l'uomo, il carabiniere e il poliziotto l'hanno raggiunto, parlando con lui a lungo e facendolo desistere dal suo gesto. Alla fine, l'uomo è stato tratto in salvo ed è sceso dalla vetta, affidato alle cure degli operatori sanitari del 118.