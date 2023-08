Perde il controllo dell’automobile e si schianta contro la recinzione di una casa: muore 53enne Si è schiantato contro la recinzione di una casa, dopo aver perso il controllo dell’automobile, ed ha perso la vita: è successo nel comune di Marta, sulle sponde del lago di Bolsena.

A cura di Beatrice Tominic

Ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro la recinzione di una casa: è successo nella tarda mattinata di ieri, 15 agosto 2023, nel comune di Marta, nel viterbese, sulle sponde del lago di Bolsena. L'incidente si è verificato alle 10.30, sulla strada provinciale Martana, proprio in prossimità dell'incrocio che porta al comune di Marta. Alla guida dell'automobile un uomo di 53 anni, morto sul colpo, come riportato da Etruria News.

Perde il controllo dell'automobile e si schianta

Al momento dell'impatto il cinquantatreenne stava andando a Viterbo per una visita al pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle: poco prima aveva accusato un malore. Non si esclude che l'incidente, secondo le prime ricostruzioni autonomo, possa essere stata causato proprio da un secondo malore che lo avrebbe colpito mentre si trovava alla guida. Oltre all'automobile dell'uomo, finita fuori strada, non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

L'arrivo dei soccorsi: morto 53enne

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della stazione locale di Marta e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente raggiunto l'uomo. Intervenuto anche l'elisoccorso, allertato a causa dell'evidente gravità dell'incidente. Tutti i soccorsi, però, si sono rivelati vani: per il cinquantatreenne non c'è stato nulla da fare e agli operatori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Adesso spetta ai carabinieri di Marta fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro: non si esclude che, per avere maggiori certezza, vengano disposti degli esami autoptici sul corpo del cinquantatreenne.