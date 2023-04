Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fosso: morto il 22enne Alex Stefanelli Alex Stefanelli è il giovane morto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Migliara 51. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventidue anni è morto ieri in un incidente stradale avvenuto sulla Migliara 51, tra Pontinia e Sabaudia. Il giovane, che si chiamava Alex Stefanelli, è deceduto sul colpo: inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario del 118. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia Stradale. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo: il ragazzo non ha impattato contro altre vetture, ma ha perso da solo il controllo della sua Fiat 500, forse per una banale distrazione che gli è risultata fatale. La macchina è uscita fuori strada, per poi ribaltarsi in un fosso al lato della carreggiata. Sull'asfalto, emerge dai rilievi, non ci sono segni di frenata.

Alex stava tornando a casa quando è avvenuto l'incidente, mancavano pochi chilometri e sarebbe arrivato. Tra le ipotesi al vaglio della Polizia Stradale, oltre a quella della distrazione, anche un colpo di sonno o l'attraversamento di animali della carreggiata. Il fatto che però non ci siano segnali di frenata sull'asfalto fa propendere per la distrazione: in questo caso il ragazzo non avrebbe avuto proprio il tempo di accorgersi che stava finendo fuori strada e così frenare per evitare l'incidente.

Pochi i dubbi sulle cause del decesso: il magistrato ha deciso di non disporre l'autopsia e restituire la salma alla famiglia, in modo da poter organizzare i funerali.

Decine i messaggi di cordoglio per la morte del giovane, che aveva moltissimi amici, adesso disperati per la sua scomparsa.