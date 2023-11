Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero: muore Umberto Coda Il 56enne Umberto Coda di Terracina, in provincia di Latina, è morto in uno schianto lungo la Migliara 56, in provincia di Latina: nella sera di ieri 25 novembre ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un albero.

A cura di Giorgia Venturini

Un'auto è andata a scontrarsi contro un pino lungo la Migliara 56: lo schianto è stato fatale per il 56enne Umberto Coda di Terracina, in provincia di Latina. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento si sa per certo che l'incidente è avvenuto intorno alle 20: la vittima stava rientrando da Sabaudia a Terracina, aveva trascorso una serata fuori casa per partecipare a un memorial. Poi la tragedia. Umberto Coda verso le 20 di ieri sabato 25 novembre ha perso il controllo della sua auto per motivi ancora da capire ed è andato a sbattere contro un albero. Le forze dell'ordine stanno lavorando all'esatta dinamica dei fatti.

Lascia la moglie Mara e i figli Lucia e Francesco. La vittima era molto conosciuto in zona: era molto nota per aver organizzato più di un evento nell'ambito dello spettacolo. Era lui l'ideatore e l'organizzatore del concorso di bellezza "Miss Tempio di Giove". Dallo scorso 6 novembre era anche stato nominato coordinatore provinciale del Partito Rivoluzione Ecologista Animalista. Dopo tutti gli accertamenti del caso, a breve verranno disposti funerali.