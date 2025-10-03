roma
Perde il controllo della moto e si schianta, morto dopo tre giorni di agonia Daniele Uberti: aveva 42 anni

Non ce l’ha fatta Daniele Uberti, 42 anni, rimasto ferito in un incidente in scooter a Ceccano e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza al San Camillo. È morto dopo tre giorni di ricovero.
A cura di Francesco Esposito
Foto da Facebook
Foto da Facebook

È morto Daniele Uberti, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale all’alba di martedì 30 settembre a Ceccano, in provincia di Frosinone. Aveva 42 anni. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, avevano constatato subito la gravità delle ferite e richiesto l’intervento dell’eliambulanza che aveva trasportato l'uomo al policlinico San Camillo di Roma, dove è deceduto dopo tre giorni.

Morto Daniele Uberti, trasportato in eliambulanza a Roma da Ceccano

L’uomo, secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, avrebbe perso autonomamente il controllo del proprio scooter lungo via Bruno Buozzi, all’altezza del civico 89. L’impatto era avvenuto intorno alle 6.30 del mattino e non aveva visto il coinvolgimento di altri veicoli. Le condizioni critiche, con gravi traumi al volto e alla mandibola, aveva spinto gli operatori sanitari a farlo trasferire in elicottero al San Camillo di Roma. Nonostante i tentativi di stabilizzarlo e le terapie intensive cui è stato sottoposto, le conseguenze dell’incidente si sono rivelate troppo gravi e, dopo tre giorni di ricovero, è deceduto nella giornata di oggi.

Il cordoglio della comunità di Ceccano

Parallelamente, le autorità hanno avviato i rilievi tecnici per stabilire con le cause della perdita di controllo del mezzo. Le prime verifiche non hanno evidenziato segni di impatto con altri veicoli né ostacoli sulla carreggiata, ma ulteriori accertamenti serviranno a chiarire ogni dettaglio della dinamica.

La notizia della morte del 42enne si è diffusa rapidamente, trovando ampia eco nella città di Ceccano, dove era conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Daniele Uberti lascia un figlio. 

Frosinone
Incidenti stradali
