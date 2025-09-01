Perde il controllo della moto e si schianta: Mario Cepollaro morto dopo un mese in ospedale

Mario Cepollaro, professionista noto e stimato a Latina, è il padre del segretario comunale del Partito democratico Marco Cepollaro. L’incidente che gli è costato la vita è avvenuto i primi di agosto.

Non ce l'ha fatta Mario Cepollaro, il centauro di 63 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Nascosa a Latina all'inizio di agosto. L'uomo, le cui condizioni erano disperate, è deceduto in ospedale dopo settimane di ricovero. Il cuore, alla fine, non ha retto alle gravissime lesioni riportate nel sinistro.

Cepollaro era una persona molto nota a Latina, stimata e apprezzata. Padre di Marco Cepollaro, segretario comunale del Partito democratico, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e ora lo ricordano con parole piene di affetto. Tra queste, anche l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, che in un post pubblicato su Facebook scrive: "Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Mario Cepollaro, avvenuta oggi a 63 anni, dopo il grave incidente dello scorso 10 agosto in via Nascosa. Alla sua famiglia va il mio pensiero affettuoso: al figlio Marco, ai fratelli Fabrizio, Anna Lucy e Assunta, alla cara mamma della mia splendida amica Simona. Ricordo con rispetto anche il padre Nino, che fu fondatore dello storico Forno Cepollaro, punto di riferimento per tante famiglie della nostra città. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e un abbraccio sincero in questo momento di dolore".

L'incidente costato la vita a Mario Cepollaro è avvenuto i primi di agosto in via Nascosa. Per cause ancora del tutto da chiarire, il 63enne ha perso il controllo della sua moto, andando a invadere l'opposta corsia di marcia e schiantandosi fuori strada. Un impatto che gli ha causato ferite gravissime: immediatamente portato in ospedale, per quasi un mese i medici hanno tentato di salvargli la vita. Ma il quadro clinico si è aggravato, fino ad arrivare al decesso.