Perde il controllo del tir in A1 e si schianta contro un camion: incidente in autostrada, traffico in tilt

Traffico sull’A1 (Immagine di repertorio)

Paura in autostrada A1, che collega Milano a Napoli, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, quando un tir ha perso il controllo, è finito contromano e si è scontrato con un camion. È quanto accaduto in direzione Roma, nel tratto di autostrada che attraversa il territorio di Colleferro. Il tir stava viaggiando verso la capitale quando è finito fuori controllo, si è girato su se stesso ed è finito contro un camioncino con a bordo alcuni operai.

Sarebbe potuta essere una tragedia: l'impatto è stato molto violento, ma fortunatamente non frontale. Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati immediatamente i soccorsi.

La dinamica dell'incidente in autostrada

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con certezza lungo l'autostrada A1, nel territorio di Colleferro, oggi pomeriggio. Sul posto, per svolgere i rilievi e cercare di chiarire l'esatta dinamica del sinistro, sono arrivate diverse pattuglie della Polizia Stradale insieme agli agenti della Guardia di Finanza. Secondo quanto emerso, il conducente deve aver perso il controllo del tir mentre stava viaggiando in direzione Roma. Il mezzo pesante è finito contromano, girando su se stesso. Contromano sulla carreggia, si è poi scontrato con un camioncino.

L'arrivo dei soccorso: una persona intrappolata nelle lamiere

Oltre agli agenti, sul luogo dell'incidente sono arrivati prontamente anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con quattro ambulanze, come sottolinea la testata locale di Ciociaria Oggi, e i vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi a raggiungere uno dei mezzi fra le cui lamiere era rimasta intrappolata una persona. I pompieri, intervenuti tempestivamente, l'hanno estratta dalle lamiere dell'autoarticolato.

Traffico in autostrada dopo l'incidente fra tir e camion

In breve tempo, dopo l'impatto, hanno iniziato a formarsi lunghe code in direzione nord fino al blocco completo del traffico in direzione nord, fra i territori di Anagni e Colleferro. Subito dopo le ore 18, all'altezza del chilometro 601 circa, il traffico è apparso totalmente bloccato, con code lunghe anche 8 chilometri in direzione della capitale. Ora la circolazione è in via di ripresa.