Perché tre elicotteri militari hanno volato a bassa quota nel cielo di Roma Tre elicotteri militari sono stati avvistati oggi a Roma. In molti si sono chiesti come mai stessero sorvolando la capitale a bassa quota.

Tre elicotteri militari sono stati avvistati nel pomeriggio di oggi nei cieli di Roma. I velivoli hanno sorvolato per gran parte del territorio della capitale prima di fermarsi sul quartiere Prati, destando la curiosità dei residenti.

Sono stati in molti a chiedersi come mai questi elicotteri volassero a bassa quota sulla città. I motivi, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono legati a questioni di ordine pubblico: si tratta infatti di esercitazioni per la cerimonia di chiusura dei festeggiamenti per i 162 anni dell'esercito, che si terrà il 4 maggio.

I velivoli in questione, infatti, sono degli AH – 129D ‘Mangusta‘, elicotteri d'attacco leggeri costruiti in Italia da Leonardo, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. I Mangusta sono stati i primi elicotteri d'attacco a essere progettati e costruiti in Europa occidentale: il nome fu deciso per contrapporlo al ‘Cobra', elicottero concorrente.