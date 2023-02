Perché la Metro A di Roma potrebbe restare chiusa, anche quest’anno, nel mese di agosto La Metro A di Roma potrebbe restare chiusa per tutto il mese di agosto 2023. Questo per accelerare i lavori di sostituzione dei binari.

A cura di Enrico Tata

Non c'è ancora alcuna certezza, ma l'ipotesi è in campo: ad agosto la Metro A di Roma potrebbe restare chiusa. L'obiettivo è quello di accelerare i lavori di manutenzione e sostituzione dei binari sulla tratta Anagnina-Ottaviano. A causa dei cantieri, dalla domenica a giovedì il servizio sulla linea A si ferma attualmente alle ore 21. Per rendere più veloci i lavori, Atac e il Campidoglio potrebbero decidere di autorizzare i lavori lungo tutto l'arco della giornata (con conseguente chiusura della tratta) per tutto il mese di agosto, quando Roma si svuota per le vacanze estive. Il servizio sarebbe garantito grazie a bus navetta di superficie.

Quando termineranno i lavori sui binari della Metro A

La chiusura anticipata alle 21 è partita dallo scorso 4 luglio 2021 e, in teoria, dovrebbe durare 18 mesi, un anno e mezzo, a partire da quella data. Significa che per il mese di dicembre 2023 i lavori dovrebbero essere terminati. Al momento, stando a quanto riporta il Messaggero, sono stati sostituiti 7 chilometri di binari sui 23 complessivi.

La Metro A chiuderà una settimana ad agosto

Nel cronoprogramma del cantiere è già prevista la chiusura della Metro A per una settimana proprio nel mese di agosto. Da fonti Atac, sembrerebbe che l'azienda che si occupa dei cantieri sulla Metro A abbia chiesto di chiudere la linea per tutto il mese di agosto, ma l'azienda sembra intenzionata a non accettare. Se invece Atac decidesse di optare per questa soluzione, la metro potrebbe tornare ai consueti orari ben prima del mese di dicembre 2023.

Già ad agosto 2019 la Metro A restò chiusa per 10 giorni nella tratta Termini-Anagnina e per 5 giorni nella tratta Ottaviano-San Giovann.

Come stanno procedendo i lavori sui binari della Metro A

Ogni notte circa trenta operai sono impegnati fino alle 4 nei lavori di manutenzione e sostituzione dei binari della Metro A. In ogni turno si procede di 50 metri per volta. Significa che potrebbero servire altri 300 turni di lavoro circa per completare il lavoro.