Pentola d’acqua bollente cade sul volto di un bimbo di un anno: è gravissimo Incidente domestico alla periferia di Roccasecca, provincia di Frosinone. Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Enrico Tata

Gravissimo incidente domestico alla periferia di Roccasecca, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno alle 13 in via della Stazione, che si trova alla periferia del paese. Una pentola d'acqua bollente si è rovesciata sul volto di un bimbo di appena un anno e mezzo. Il piccolo ha riportato ustioni di primo e secondo grado e per questo i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno chiesto il suo trasferimento d'urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Indagini in corso sull'incidente

I carabinieri di Roccasecca stanno indagando sull'incidente. Non è ancora chiaro, infatti, se all'interno dell'appartamento si trovasse solo il piccolo oppure anche i suoi genitori. L'acqua bollente, almeno secondo le primissime ricostruzioni, doveva servire per preparargli una minestrina.

Il precedente: un bambino di due anni ustionato per lo stesso motivo a Latina

La scorsa settimana una bambina di due anni è stata vittima di un incidente quasi identico. Nella mattinata di lunedì 11 aprile la piccola si trovava infatti in cuicna, quando improvvisamente le si è rovesciata una pentola d'acqua bollente sul volto. Anche in quel caso i soccorritori del 118 intervenuti sul posto hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. La bimba ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul collo, sul volto, sul torace e sulle braccia. All'ospedale romano è stata sottoposta a un lungo intervento, con la piccola che fortunatamente non è in pericolo di vita. Le indagini sull'incidente a cura delle forze dell'orine sono tuttora in corso.