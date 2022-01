Pensionato accoltella 5 volte commercialista: “Non voleva trasferirmi la pensione all’estero” L’uomo, un 65enne, voleva trasferire la pensione in Portogallo per pagare meno tasse. Ma quando ha visto che il commercialista non aveva terminato la pratica, ha cercato di ucciderlo.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 65 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Lido di Ostia per aver accoltellato il suo commercialista. L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto ieri mattina a Ostia. In pieno giorno, davanti a un bar. Motivo dell'aggressione, il fatto che il commercialista non gli avesse fatto ancora ottenere il trasferimento della pensione in Portogallo, dove avrebbe pagato solo il 10% di tasse. Il 65enne, che continuava a vivere a Ostia con la moglie e non si era mai trasferito, ha dato appuntamento al 51enne a un bar per discutere della cosa. Il commercialista è andato, non pensando ci fosse qualcosa di pericoloso nel vedersi in pieno giorno, in un luogo pubblico. E invece il pensionato si è presentato con un coltello preso dalla cucina, con una lama lunga 25cm, e lo ha accoltellato ripetutamente. Cinque pugnalate: una al collo, una al torace e tre alla schiena.

Il commercialista fortunatamente non è morto. Portato immediatamente in ospedale, non è in pericolo di vita. Il pensionato è stato arrestato immediatamente dagli agenti del commissariato Lido, che lo hanno bloccato e trasferito poi in carcere a Regina Coeli, con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, il 65enne si era rivolto al commercialista per far trasferire la pensione in Portogallo, in modo da pagare meno tasse. Il professionista aveva preso in carica la sua pratica e cominciato a lavorare per il trasferimento. C'era però un problema: negli ultimi tempi i controlli su chi faceva questo tipo di raggiro erano aumentati. E così il commercialista aveva bloccato la pratica e il trasferimento. Quando il 65enne ha visto che nel tempo la pensione percepita era sempre la stessa, ha dato appuntamento all'uomo. Da lì, la brutale aggressione e il suo arresto.