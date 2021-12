Pensavano fosse fidanzato con l’amica, 17enni lo massacrano di botte fino a farlo svenire: arrestati Vittima del violento pestaggio, un 17enne che stava camminando con un’amica nei pressi del laghetto dell’Eur. I tre giovani sono stati arrestati e portati in comunità.

A cura di Natascia Grbic

Tre minorenni sono stati arrestati perché accusati di essere i responsabili di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 4 ottobre ai danni di un 17enne. Il giovane stava camminando con un'amica vicino il laghetto dell'Eur, quando è stato picchiato brutalmente, tanto forte da perdere i sensi, dai tre giovani. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, il pestaggio è avvenuto perché pensavano che il 17enne si fosse fidanzato con l'amica. I tre ragazzi sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri della stazione di Roma Cecchignola con la collaborazione dei militari del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur. Sono stati portati in comunità per minori diverse, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Aggredito da 17enni all'Eur: la denuncia e le indagini

L'episodio risale al 4 ottobre. Il giovane aggredito ha raccontato ai carabinieri che stava passeggiando con un'amica nei pressi del laghetto dell'Eur. Un pomeriggio come tanti, che non si aspettava si tingesse di follia. A un certo punto si sono avvicinati tre coetanei, e senza dire nulla hanno cominciato a massacrarlo di botte. Spinte, calci e pugni, fino a lasciarlo in terra privo di sensi per i troppi colpi alla testa ricevuti. Soccorso e portato in ospedale, gli è stato riscontrato un ematoma subdurale post traumatico e la frattura parziale del mascellare inferiore. Da lì è scattata la denuncia, al fine di trovare i giovani responsabili dell'aggressione. Subito dopo la denuncia del ragazzo sono scattate le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura dlela Repubblica, grazie alle quali sono riusciti a identificare i tre 17enni che hanno aggredito il coetaneo.