video suggerito

Paura vicino al Vaticano, 25enne tenta di lanciarsi da Ponte Vittorio Emanuela II: salvato dagli agenti A salvare il giovane una pattuglia di vigili urbani che si trovavano sul posto quando hanno notato il giovane. Gli agenti della Locale sono intervenuti immediatamente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a Roma, a pochi passi dal Vaticano, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 maggio 2025. Un giovane, un ragazzo di 25 anni, ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal Ponte Vittorio Emanuele II, davanti a Castel Sant'Angelo. A notarlo, però, sono stati alcuni agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che si sono avvicinati e sono intervenuti prontamente, evitando che potesse succedere il peggio.

L'intervento dei vigili urbani

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 maggio 2025, verso le ore 18 e sono accaduti nei pressi di Piazza Pia, sul Lungotevere Vaticano in corrispondenza di Ponte Vittorio Emanuele II, a pochi passi da San Pietro. Il venticinquenne è stata avvistato mentre si trovava sul parapetto del ponte, con le gambe rivolte verso il vuoto. A notarlo sono stati gli agenti dei caschi bianchi, in particolare quelli dell'Unita SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del GSSU( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che si trovavano in sevizio di vigilanza nella zona.

Il salvataggio del ragazzo di 25 anni

I vigili si sono avvicinati con cautela al venticinquenne, temendo che potesse compiere gesti inconsulti. Hanno iniziato a parlarci, fino ad instaurare con lui un dialogo empatico per rassicurarlo.

Leggi anche Sequestra in casa la compagna dopo una lite: carabinieri fanno irruzione da una finestra e la salvano

Gli agenti sono riusciti a portarlo in salvo. Poi è scattato l'allarme, con la richiesta di intervento da parte del 118. Il venticinquenne è stato tratto in salvo e poi è stato affidato agli operatori del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al vicino ospedale Santo Spirito di Roma per gli accertamenti del caso.