Paura sull’aereo da Alicante a Fiumicino per forti turbolenze e maltempo, volo dirottato a Bologna

Paura su un volo partito da Alicante e diretto a Roma Fiumicino. L’aereo è stato fatto atterrare a Bologna a causa del forte maltempo e delle turbolenze a Roma.

Forte maltempo nella notte a Fiumicino, dove si sono registrati ritardi negli arrivi dei voli. Soltanto un aereo in arrivo all'Aeroporto Leonardo da Vinci, tuttavia, è stato dirottato a causa delle forti turbolenze. Si tratta di un volo Wizzair partito da Alicante in Spagna, che sarebbe dovuto arrivare all'1,35 a Roma, ma che è stato fatto atterrare, causa forte temporale e turbolenze, all'aeroporto di Bologna. Come detto, si tratta dell'unico volo che la torre di controllo ha deciso di non fare atterrare a Fiumicino.

Su TikTok il video con i passeggeri terrorizzati

Su TikTok un passeggero ha pubblicato il video che mostra i momenti di paura vissuti da chi era a bordo mentre il comandante tentava la discesa verso Roma Fiumicino. Come detto, l'equipaggio e la torre di controllo hanno successivamente deciso di fare atterrare l'aereo a Bologna. Non si segnalano feriti o particolari disagi per i passeggeri, ma solo un po' di comprensibile apprensione per le violente turbolenze durante il tentativo di atterraggio a Roma.