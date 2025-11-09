Paura sul bus a Roma, passeggero senza biglietto aggredisce controllore e lo manda all’ospedale

Paura a bordo di un autobus di linea a Roma: un passeggero senza biglietto ha aggredito un controllore e poi ha tentato la fuga.

Si trovava a bordo del bus senza biglietto quando è stato fermato da un controllore, un dipendente Atac di 61 anni che gli ha chiesto di mostrargli il titolo di viaggio. Il passeggero, però, ne era sprovvisto. E lo ha aggredito. È quanto accaduto alcuni giorni fa a Roma, in piazza Pigneto, a bordo di uno degli autobus della flotta Atac della linea 81. Il ragazzo lo ha aggredito e spintonato a terra con violenza. Poi ha cercato di darsi alla fuga scappando fuori dal bus che in quel momento si trovava fermo alla fermata per permettere alle persone di salire e scendere dal mezzo a seconda delle necessità.

Aggredisce un controllore di Atac: cosa è successo

Come anticipato, i fatti sono avvenuti poco tempo fa a Roma. Ad avere la peggio il sessantunenne, aggredito dopo che, in qualità di controllore dell'autobus, ha chiesto il biglietto a uno dei passeggeri. Quando si è avvicinato al giovane, un ventunenne, però, è stato aggredito e spintonato con violenza. Poi è finito a terra.

Approfittando della fermata e dell'autobus fermo, il giovane, un ventunenne spagnolo, è scappato via. Ciò che forse non si aspettava, era di trovarsi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a pochi passi dalla fermata. I caschi bianchi del V gruppo Prenestino si sono presto accorti che qualcosa non stava andando come previsto e, vedendo il ventunenne correre via, hanno deciso di intervenire.

L'intervento degli agenti della Polizia Locale: come sta il controllore

Notando la situazione complicata, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti. Hanno rincorso il ragazzo che stava scappando a piedi allontanandosi dal bus e lo hanno bloccato. Il ventunenne si è mostrato aggressivo anche nei confronti dei caschi bianchi, ha tentato di opporsi al controllo più volte. Poi è stato trasferito presso gli uffici e, terminati gli accertamenti di rito, denunciato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel frattempo il controllore è stato soccorso: per lui, aggredito dal passeggero, si è reso necessario il trasporto in ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso.