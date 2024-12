Paura nel Viterbese, auto esce di strada e si ribalta più volte: ferito il conducente

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Paura nel Viterbese nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, nella zona del lago di Bolsena: un incidente stradale si è verificato lungo la strada Verentana intorno alle 17.45. Un'automobile stava viaggiando lungo la strada provinciale, quando ha sbandato, è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte. La sua corsa è stata interrotta soltanto dopo lo schianto contro una recinzione.

Sbanda e si ribalta, la corsa interrotta da una recinzione: cosa è successo

Viaggiava lungo la strada provinciale quando ha perso il controllo dell'automobile. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, poco prima delle ore 18. La cause che hanno portato l'automobile fuori controllo sono ancora in corso d'accertamento. Ciò che è certo è che, dopo essere andata fuori strada, la vettura si è cappottata più volte fino a colpire una recinzione.

Sul posto, non appena allertati i soccorsi, sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e gli operatori del pronto soccorso del 118 con un'ambulanza. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro che, almeno per il momento, sembra essere un incidente autonomo. Nonostante si sia ribaltata più di una volta, fortunatamente, l'automobilista non versa in condizioni critiche.

Ferito il conducente del mezzo: come sta

Non appena arrivati sul posto, i soccorritori hanno trasportato d'urgenza l'automobilista al pronto soccorso. Dopo essere carambolato e ribaltato più volte nell'automobile, è rimasto ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni, secondo quanto emerge dalle prime informazioni, non sarebbero gravi fortunatamente.