Paura in mare Gaeta, uno yacht rischia di affondare: salvate 7 persone Sette persone, tra cui due minorenni, sono state soccorse in mare a Gaeta dalla guardia costiera mentre rischiavano di affondare a bordo di uno yacht di 28 metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Momenti di preoccupazione in mare a Gaeta, in provincia di Latina, dove uno yacht di 28 metri, diretto a Ponza, ha imbarcato acqua e ha rischiato di sprofondare nelle acque di Serapo. Sono state soccorse così sette persone, di cui due minori, dalla guardia costiera, nella tarda mattinata di ieri giovedì 20 giugno.

Il pronto soccorso della guardia costiera

L'intervento è avvenuto a quattro miglia a largo della spiaggia di Serapo a Gaeta, dopo un segnale di emergenza "Mayday" lanciato tramite il canale 16VHF, con la segnalazione di uno yacht che accumulava acqua e quindi rischiava di affondare a Serapo. Si era creata una grossa falla improvvisamente nel vano motore. I soccorsi della guardia costiera sono stati immediati con l'invio di un'unità "Search e Rescue" e un gommone per per mettere in salvo tutti i passeggeri a bordo dell'imbarcazione lussuosa.

A dare l'allarme è stato il comandante dello yacht ormeggiato fino a pochi minuti prima in un approdo turistico di Gaeta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e dato altro aiuto per garantire la sicurezza dei sette coinvolti nell'incidente: tutti tratti in salvo.

Sono in corso le indagini sull'incidente

Il completamento delle operazioni di drenaggio darà la possibilità agli inquirenti di stabilire le dinamiche dell'accaduto e chiarire le motivazioni di quello che risulta essere il primo incidente importante avvenuto nella stagione estiva 2024, nel mare del sud pontino.

"Al momento, non sono stati rilevati livelli di inquinamento nelle acque circostanti", spiega la guardia costiera che monitora l'accaduto per assicurare la sicurezza dell'area e la protezione delle acque del comune laziale. Lo yacht in avaria è stato recuperato e trasportato da una ditta specializzata sulla riva.